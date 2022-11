Accord salarial: le PTB dénonce un accord inacceptable au regard des profits des grandes entreprises

« Le gouvernement prive l’ensemble de la classe travailleuse de toute liberté de négocier sa légitime part du gâteau. Et pourtant, les 5.000 plus grandes entreprises de Belgique ont vu leurs bénéfices doubler pour atteindre 36 milliards d’euros. Bloquer tous les salaires à 0,0 % est donc non seulement injuste, mais aussi complètement irresponsable en cette période de crise du pouvoir d’achat », a réagi le président du PTB, Raoul Hedebouw, par voie de communiqué.

Celui-ci a jugé les chèques à la consommation promis « totalement insuffisants ».