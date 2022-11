Cinq journaux appellent à la fin des poursuites contre Julian Assange

L’Australien de 51 ans est poursuivi aux États-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, à l’origine d’une série de révélations publiées notamment par ces cinq journaux. Il risque 175 ans de prison.

Arrêté par la police britannique en 2019 après sept ans reclus à l’ambassade d’Équateur à Londres, il est actuellement détenu dans une prison de haute-sécurité près de Londres en attendant l’examen de son appel contre la décision du gouvernement britannique de l’extrader.