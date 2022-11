Inquiétude à Haren: un chien sème la peur auprès des riverains qui n’en peuvent plus, «c’est un stress permanent de sortir avec le mien, tellement j’ai peur d’être nez à nez avec lui»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Grand à poils courts et gris, un Berger d’Anatolie est rapidement devenu la « mascotte » du quartier à Haren. Connu pour s’échapper et errer dans la rue, le chien est ramené chez lui par de nombreux Harenois. Mais depuis quelque temps, son comportement inquiète les habitants car il est pratiquement dehors jour et nuit.