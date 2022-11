Le patron de l’O Ten Tik à Tournai enferme des clients qui refusaient de payer: «Ils étaient agressifs, on a dû appeler la police» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche midi, le personnel du restaurant l’O Ten Tik, situé ruelle d’Ennetières à Tournai, a connu une fin de service compliquée. Des clients ont refusé de payer et se sont montrés agressifs. Le repas s’était pourtant déroulé sans accroc. « Nous avions une table de dix ce dimanche midi. Tout s’est bien passé, les clients ont bien mangé et avaient aussi pas mal bu. Au moment de l’addition, six personnes ont payé leur part, mais deux couples ont fait des histoires. Il s’agit de deux commerçantes, l’une de Tournai et l’autre d’Antoing », explique Steve Vandemeulebroucke, patron de l’O Ten Tik.