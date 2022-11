Le thème de l’édition 2023 du Carnaval de Tournai est connu!

Après une édition 2022 placée sous le signe des retrouvailles et la convivialité qui en fait rosir plus d’un, le thème du prochain week-end carnavalesque tournaisien est connu : La Revanche des Mécaniques du Temps.

« Remonter le temps, l’avancer, l’arrêter : place à votre imagination ! Voyagez à travers les époques et bien plus encore… », assure l’asbl Carnaval de Tournai qui organise l’événement. « Cette année, la Ville de Tournai se verra retournée. Un Carnaval qui vous fera retomber en enfance ou qui vous tournera vers l’avenir. À l’heure où nous courons tous après ce graal, laissez le temps s’arrêter en ce week-end carnavalesque. Abandonnez-vous à ces mécanismes du temps et mettez sur pause les rouages de vos méninges. Et comme chaque année, enfilez votre déguisement et soyez le moteur de notre merveilleux Carnaval ».