Le concert en mémoire de trois mineurs décédés en 1956 au Bois du Cazier a réuni 250 personnes

Lors du concert, dimanche, au Forum du Cazier, la joie se mêlait à l'émotion. En effet, l'événement était organisé pour honorer la mémoire de Michele et son frère Francesco Granata ainsi que Michele Moliterno, morts lors de la tragédie.

Parmi les 5 artistes du groupe Carossello Band se trouvaient leurs descendants : les Carolos Alexandre Granata et son frère Michel (petits-fils et petits-neveux), respectivement bassiste et guitariste. Giuseppina Moliterno (80 ans), fille de Michele et maman de Alexandre et Michel, était présente parmi le public, ainsi que Urbano Ciacci (87 ans), dernier mineur survivant, ayant bien connu les trois mineurs décédés.