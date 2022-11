Braine-le-Comte: Mulu-Mulu, le café-boutique où l’on dégustera un bon café bien au chaud!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est l’histoire d’un projet de reconversion professionnelle qui connaîtra son aboutissement dans le courant de la semaine prochaine. En effet, au 55 de la rue de la Station à Braine-le-Comte, un nouvel établissement horeca ouvrira ses portes : Mulu-Mulu. Il s’agit d’un café, autant qu’une boutique, où l'on pourra acheter et déguster des cafés et thés haut de gamme, des douceurs, ainsi que des objets déco et d’artisanat. Une sorte de salon de thé, mais en plus varié, axé principalement sur les boissons chaudes, le sucré… et la lecture !

« Je suis installée depuis dix ans à Braine-le-Comte avec mon mari, Fabien, et notre fille, Adèle. Mais nous sommes originaires de Bruxelles », explique Catell Plisnier. « Ce projet de reconversion, j’y pensais depuis quelques années. Je travaillais à la Médiathèque à Bruxelles, mais on parlait avec insistance de restructuration… J’ai anticipé et pris des cours du soir dans la restauration. Nous attendions de trouver un rez-de-chaussée commercial à acheter. Et nous allons ouvrir d’ici quelques jours. »