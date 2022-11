Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après avoir eu en tête les détails de cette fameuse lettre qui a fait sa renommée en 2007, appris qu’il avait toujours préféré aux voisins ses voisines, et eu vent de son repenti, tout cela au gré de ses plus grands succès (« La lettre », « Les voisines » et « Repenti », donc), peut-être pensiez-vous connaître Renan Luce ? Mais pour lever encore davantage le voile sur l’auteur-compositeur-interprète français de 42 ans, celui-ci vous propose de revisiter son répertoire « remis à nu et rhabillé de piano par le brillant et sensible Christophe Cravero », tout en écoutant des extraits de son récent livre, tout en introspection.

A deux sur scène, et une grande symbiose. - Loic Cousin

Le temps d’un spectacle, « Relectures », le 7 décembre à 20h au centre Marius Staquet de Mouscron (26 €). Infos et tickets : https ://www.centrecultureldemouscron.be/renan-luce-avec-christophe-cravero.

Renan Luce, ces chansons revisitées et ces extraits du livre dans lequel vous abordez la dépression de votre frère ou le handicap de votre sœur font-elles de ce spectacle le plus intimiste de votre carrière ?