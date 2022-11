Une organisation criminelle à Liège vendait des kits pour escroquer la sécurité sociale: près de 200 personnes ont indûment bénéficié d’un titre de séjour long et d’allocations de chômage

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des peines de 6 et 5 ans de prison ont été requises à l’encontre de Hassan B., 57 ans, et d’Ahmed B., 56 ans, deux commerçants de la rue du Moulin à Bressoux. L’Auditorat du Travail de Liège, représenté par Jean-Michel Demarche, a estimé que les deux prévenus étaient à la tête d’une organisation criminelle active dans la fraude sociale. L’Auditorat du Travail de Liège a également demandé des confiscations suite à des avantages patrimoniaux retirés des infractions.

Il estime que les kits de faux contrats et de faux C4 étaient vendus 5.000 € et que Hassan et Ahmed se sont donc enrichis. Une confiscation de 712.000 € a été réclamée pour Hassan et une autre de 342.500 € à l’encontre d’Ahmed.