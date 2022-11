La belle action du Proxy Delhaize du centre de Huy qui offre 4.000 euros à six associations: «Ce sont les clients qui vont répartir la somme» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En mai 2021, le Proxy Delhaize du Quadrilatère (Rue Delloye Matthieu, 9) ouvrait ses portes à Huy. Depuis lors, son gérant, Frédéric Thysen, ne manque pas d’idées pour dynamiser son commerce. « On veut se positionner comme le magasin de quartier incontournable de la rive droite », déclare-t-il.

Depuis le 16 novembre, à l’approche des fêtes de fin d’année, Frédéric a lancé une nouvelle opération caritative.

« D’habitude, on réalise des folders qu’on distribue en toutes-boîtes, ce qui n’a pas réellement d’impact. On a donc déterminé un budget pour faire une action différente et donner un coup de pouce aux associations locales. Cela dynamise également le magasin. »