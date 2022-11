Du changement pour la Loterie nationale: moins de publicité, mais un rôle de régulation du jeu renforcé

Précisément, concernant la Loterie, il insiste sur le rôle sociétal et de régulation de l’entreprise publique. Laquelle, rappelons-le, bénéficie d’un monopole sur les jeux de loterie et est une bonne contributrice au budget de l’État. Ainsi, sa rente de monopole (ce qu’elle verse à l’État chaque année) est passée de 135 à 145 millions d’euros.

Mais la Loterie, dont le rôle de régulation du jeu va être renforcé, c’est aussi un acteur important, notamment au niveau de la publicité. Difficile de passer à côté de ses pubs, parfois très agressives ou directes, qui font d’ailleurs grincer le secteur privé des jeux et paris. Surtout dans le contexte actuel de projet d’interdiction de la publicité pour les jeux et paris, un projet du ministre Van Quickenborne (Justice). Mais qui ne concerne que le secteur privé, pas la Loterie.

Autre obligation qui sera faite à la Loterie : comme pour le secteur privé, elle ne pourra plus faire de sponsoring de clubs avec son offre de paris sportifs (Scooore). Elle a anticipé cette interdiction : le championnat de foot féminin, qui s’appelait Scooore Super League est devenu Lotto Super League. Le Lotto n’est pas un site de paris sportifs.

Pointons enfin la création d’un « Conseil supérieur d’éthique des jeux de loterie et de hasard ». Ce Conseil, dont la mise en place est en cours, devra donner son avis sur les jeux de la Loterie nationale, mais pas seulement. Il ne s’agit pas d’un organe de contrôle de la société publique. Le contrôle sur la Loterie est exercé sur le gouvernement et pas par la Commission des jeux de hasard qui, elle, est chargée du secteur privé des jeux et paris.