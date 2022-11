Les géants d’Isières sont en deuil après le décès de Pierre Gousset

Un homme affable comme nous l’a expliqué l’un des membres des géants d’Isières, Philippe Rolland : « Figure très populaire à Isières. Pierre était toujours jovial, à faire des blagues ou taquiner l’un ou l’autre. Il aimait particulièrement la bonne chère et faire la cuisine. Il nous a régalé de nombreuses fois avec ses bons petits plats. Il a fait partie du groupe des Géants du village dès sa création en 1997, jusqu’en plus ou moins 2010. Il a fait partie de nombreuses sorties avec le groupe, notamment deux fois à Barcelone en 2005 et 2010. Il y encore un mois, j’ai bu un verre avec lui chez l’Cool où il aimait retrouver ses copains pour rire et taquiner ». Et Philippe de nous dire toute sa tristesse : « Tu avais toujours le mot pour rire mais cette fois ton départ nous rend très triste. Je compte sur toi pour en taquiner d'autres et faire la fête avec eux. Salut Pierre. »

Notre rédaction présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses nombreux amis.