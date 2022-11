L’entreprise Blicq projette de construire 144 appartements à proximité du centre-ville de Courcelles: une réunion d’information programmée le mardi 13 décembre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet en question est porté par la société Blicq, dirigée par l’agent immobilier Aurelio Cigna. Il sera développé sur un vaste terrain qui s’étire entre les rues de la Jonquière, du Lieutenant, Jean Jaurès, François Eliaers et le square Allende. On se situe donc à proximité du centre-ville et de ses commerces… et dans une commune de 31.000 habitants toujours en croissance et dont le besoin de logements sociaux et autres est réel.

Trois étages max !

Au total, quatre immeubles à appartements prendront place dans le décor.