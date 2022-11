Inquiétude pour plusieurs Britanniques, un opérateur de réseau met en garde contre de possibles pénuries d’électricité mardi

Dans un premier temps, l’entreprise semblait avoir l’intention de demander aux ménages de consommer volontairement moins d’énergie en échange d’une compensation, mais ce projet a depuis été abandonné.

Selon le Financial Times, National Grid avait demandé à des fournisseurs tels qu’Eon et Octopus de demander à leurs clients s’étant portés candidats à participer à un programme de délestage volontaire de se préparer à une éventuelle activation de ce programme. Ce serait alors la première fois que cela se produirait. Mais quelques heures plus tard, le gestionnaire du réseau a démenti l’activation future du plan. Entre-temps, le prix de l’électricité avait déjà grimpé à plus de 1.200 livres par mégawattheure.