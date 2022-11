Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Est-ce parce qu’elle est née à La Louvière, terre multiculturelle, que Dominique Costermans a développé une telle ouverture aux autres ? Son dernier livre – « L’impensé de l’IVG »- est en tout cas une preuve éclatante de l’empathie sociale et humaine de cette autrice reconnue, dont l’œuvre a déjà été couronnée à plusieurs reprises, notamment par le prix Annie Ernaux en 2006. Elle a en outre été finaliste du prix Marcel Thiry en 2018 pour son roman « Outre-Mère ».

Dominique Costermans. - V. Pipers

Cette romancière et nouvelliste de la scène littéraire belge est aussi journaliste. Une formation qu’elle a mise à profit pour aller à la rencontre de 12 femmes ayant vécu ou subi un avortement et dont elle a recueilli les confidences avec infiniment de sensibilité et de respect.

Dominique Costermans, pourquoi s’intéresser aux femmes ayant eu recours à une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) à un moment donné de leur vie ?