Maltraitances au centre pour enfants placés «Les Ecureuils» à Jumet: «C’est la direction de l’ISPPC qui devrait comparaître devant la justice» pour Me Etienne Gras

Des enfants attachés, punis, privés de sieste ou de nourriture. Des enfants moqués, raillés. Des enfants laissés pieds nus dans la neige en plein hiver… Tels sont les reproches que la justice adresse à quelques membres de l’ancienne équipe éducative du centre pour enfants placés « Les Ecureuils » à Jumet. Le tribunal correctionnel a poursuivi l’examen de ce pénible dossier avec la défense de la coordinatrice du centre.

Pas de « contrôle permanent »

Pour Me Gras, il y a incontestablement eu des dérapages au sein de l’institution et c’est d’autant plus grave que les petites victimes étaient des enfants placés, des gosses déjà victimes de l’inadéquation de leurs parents, des enfants qui vivaient là 24 heures sur 24 sans échappatoire possible. Mais ces dérapages s’expliquent en partie, estime-t-il, par le fait qu’aux Ecureuils, on n’était pas dans le cadre d’une crèche « normale » surveillée, encadrée et contrôlée par l’ONE mais dans une structure dépendant de l’ISPPC, avec des règles moins strictes: « Déjà, s’occuper d’enfants de 0 à 6 ans, laissés ensemble, ça ne va pas », précise-t-il. Il ajoute: « Lorsque la coordinatrice a pris ses fonctions, elle a tout fait pour changer les choses, les mentalités, la dynamique de l’institution. Cela n’a pas été facile mais elle a obtenu des avancées. » Il évoque notamment le déménagement des bâtiments de Montigny-le-Tilleul vers ceux, nettement plus adaptés, de Jumet. Il précise: « Cette dame est une professionnelle de la petite enfance, avec 15 ans d’expérience, qu’elle a mis au service du bien-être des petits et de son équipe éducative ».