Craintes de scientifiques concernant le «pandoravirus», emprisonné en Russie sous un lac gelé depuis 50.000 ans: d’autres virus renfermés dans la glace pourrait se répandre dans toute la population et menacer l’humanité

La « Maladie X » est un concept théorique qui renvoie à un mystérieux et hypothétique virus qui pourrait, dans le futur, se répandre dans toute la population et menacer l’humanité. Cette « maladie X » avait été théorisée par le Johns Hopkins Center for Health Security et a été intégrée, il y a deux ans, à la liste des « dangers internationaux » de l’OMS. Début 2020 et avant qu’il ne se répande dans le monde, des experts de l’OMS craignaient que le Covid-19 soit « la maladie X ».