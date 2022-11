Le coût de l’énergie peut représenter jusqu’à la moitié des revenus des Belges, selon une étude de la Cwape: voici la répartition selon les types de ménages

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le régulateur wallon de l’électricité et du gaz, la Cwape, a sorti une très intéressante étude sur l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur le budget des ménages wallons. La Cwape se réfère aux prix pratiqués en septembre 2022 et les compare d’ailleurs avec ceux de juin 2022. On remarque une très forte augmentation en base annuelle, tant en électricité qu’en gaz, hausse due à la « composante énergie », c’est-à-dire le gaz ou l’électricité elle-même. Notons que, depuis, le prix de l’énergie est reparti à la baisse après ce pic de septembre, mais les coûts annuels relevés par le régulateur constituent une très bonne base.