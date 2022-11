Le gérant de la librairie BK à Marcinelle raconte sa version de l’agression: «Je n’ai pas porté de coup de cutter, par contre lui m’a fissuré le tendon! C’est moi la victime!»

Que s’est-il réellement passé ce vendredi après-midi, à la librairie BK de Marcinelle, au coin de la rue de Châtelet et de la rue Huart Chapel ? Ce qui est certain, c’est qu’une bagarre a éclaté dans le commerce, à l’issue de laquelle on compte deux blessés : le libraire, d’un côté, qui souffre d’un tendon d’Achille déchiré et d’une plaie à la main suite à une morsure et, de l’autre, un client qui a dû être recousu d’une entaille d’une vingtaine de centimètres à la tempe. Dans notre édition de ce lundi 28 novembre, le client en question nous donnait sa version des faits. Selon lui, le libraire a refusé qu’il paie électroniquement avant de s’en prendre physiquement à lui quand il a annoncé son intention de porter plainte. Toujours selon ses dires, le libraire aurait sorti un cutter avec lequel il lui aurait tailladé le visage, et l’aurait même poursuivi dans la rue pour le rouer de coups et le menacer. Une version que réfute le libraire.