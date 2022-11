Coupe du monde: le Portugal file en 8es après sa victoire sur l’Uruguay (2-0, vidéos)

Le Portugal s’est qualifié pour les 8es de la Coupe du monde de football après avoir battu l’Uruguay 2-0 dans le cadre de la 2e journée du groupe H de la Coupe du monde de football, lundi soir au Lusail Stadium d’Al Daayen, au Qatar.

La Seleção, avec Pepe, de retour de blessure en défense, dominait les débats en première période, mais ne parvenait pas à trouver la faille dans le dispositif uruguayen, malgré les occasions de Bruno Fernandes (8) ou Cristiano Ronaldo sur coup franc (18e).

La Celeste, où Edinson Cavani était titulairisé, envoyant Luis Suarez sur le banc, se créait encore la plus grosse occasion de la première mi-temps. Parti de sa moitié de terrain, Betancur transperçait la défense portugaise mais butait sur Diogo Costa, bien sorti à a sa rencontre (32e).

Au retour des vestiaires, les Portugais parvenaient à transpercer la défense sud-américaine, mais le tir croisé de Joao Felix terminait sa course dans le petit filet (52e). Ce n’était que partie remise. Trois minutes plus tard, Bruno Fernandes y allait d’un centre-tir qui terminait sa course au fond des filets avec la complicité de Ronaldo, qui frôlait le ballon de la tête.

Le Portugal laissait alors l’initiative à l’Uruguay, qui touchait du bois sur une frappe de Maxi Gomez à la 75e minute. Deux minutes plus tard, sur un coup franc de Giorgian de Arrascaeta, Luis Suarez, monté au jeu à la 73e en remplacement de Cavani, ratait de peu le cadre. La Celeste se créait une troisième occasion en l’espace de quelques minutes : de Arrascaeta cadrait mais Diogo Costa réussissait de nouveau sa sortie.

La Seleção laissait passer l’orage et héritait d’un penalty à la suite d’une faute de main de Sebastian Coates sur un petit pont de Bruno Fernandes et l’intervention du VAR (88e). Ronaldo sorti à la 82e, Bruno Fernandes se présentait aux onze mètres, trompait Sergio Rochet et mettait le Portugal à l’abri (90e+3). Le milieu de Manchester United eut encore deux occasions d’alourdir le score en toute fin de rencontre. Il butait d’abord sur le portier uruguayen (90e+8) puis sur le poteau (90e+9).

Le Portugal est la 3e équipe qualifiée pour les 8e de finale après la France et le Brésil.

La situation dans le groupe H : 1- Portugal, 6 pts (+3) / 2- Ghana, 3 pts (0) / 3- Uruguay, 1 pts (0) / 4- Corée du Sud, 1 pts (-1)