Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le problème informatique engendrant des retards dans la réception des factures d’électricité n’est toujours pas réglé. Un problème qui remonte pourtant au mois de novembre… 2021 !

Conséquence : des dizaines de milliers de ménages attendent leurs factures, d’acompte ou de régularisation. Antoine (prénom d’emprunt) attendait ses factures qu’il paie mensuellement depuis six mois. Pour cet indépendant à la tête d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, il devenait pourtant urgent de pouvoir honorer ses factures afin de les remettre à son comptable pour l’année 2022. « Sans cela, on considère que c’est du bénéfice et je serai donc taxé… »

Après avoir contacté son fournisseur Luminus toutes les semaines depuis plusieurs mois, il décide de contacter Sudinfo. En quelques jours, il a reçu ses factures. « Je trouve ça dommage de devoir faire pression pour que le problème se règle. » Luminus assure cependant toujours chercher une solution pour ses clients qui le contactent.