Deux Wallons picards pour représenter la Belgique à l’Euroskills en Pologne

Les voici maintenant sélectionnés pour faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique à EuroSkills Gdańsk 2023 du 6 au 8 septembre 2023. Comme les sportifs de haut niveau, ces 24 jeunes vont à présent se préparer pour affiner leurs compétences, avec l’aide de coachs professionnels qui les aideront à parfaire leur formation technique et mentale dans les moindres détails et avec une seule ambition : l’excellence.

Les 24 jeunes qui composent le Belgian Team ont passé avec succès le cap des présélections, chacun et chacune dans leur métier, en janvier et février de cette année. Ils ont ensuite intégré des « Skills Teams » pour améliorer leurs compétences techniques, soft skills, et pour se préparer à la finale du Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2022 qui viennent de se dérouler à Ciney à la mi-novembre.

L’équipe concourra dans 19 métiers, puisque 5 métiers se déroulent en équipe : Aménagement des parcs et jardins, Fashion Technology, Gestion des Réseaux IT, Mécatronique et Intégration Robotique. Dix-neuf garçons et cinq jeunes filles composent la Belgian Team. Deux d’entre eux proviennent de Bruxelles, un de Flandre Orientale, et 21 de Wallonie, dont trois germanophones.