Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plus d’un an, des rassemblements de dizaines de bolides et des rodéos urbains nocturnes se déroulent sur le zoning Charleroi Aéroport 1. Les riverains à quelques centaines de mètres de là n’en peuvent plus.

Courses de bolides, musique à fond, drifts, on brûle de la gomme de pneus sur le bitume de ce zoning inoccupé la nuit. Le lendemain, on retrouve des morceaux de caoutchouc et autres déchets sur et au bord de la route. « C’est du Fast and Furious à la Carolo », avait ainsi résumé dans nos colonnes un des entrepreneurs du zoning qui raconte les dégâts survenus à sa clôture : « On avait installé un petit grillage devant notre société pour signaler qu’on ne pouvait pas s’y garer. Le lundi matin, je l’ai retrouvé détruit et à terre. Au sol, on voit des traces de freinage mais aussi des déchets, des sacs plastiques, des canettes, des débris de verre… ».