À La Louvière, il vole la voiture du maraîcher et fonce sur lui: Quentin doit répondre de tentative de meurtre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 30 janvier 2022 vers 6h45, Quentin est bien imbibé en rentrant dans son quartier où il a son domicile : la rue du Travail, donnant rue du Gazomètre. Il lui prend l’idée de dérober la voiture de monsieur T, un maraîcher qui se prépare à aller sur un marché, et qui charge sa voiture de fruits et légumes. L’aubaine est trop belle pour Quentin, qui dérobe la voiture. Mais monsieur T arrive, largue ses caisses… et entreprend de se mettre en travers de la rue, bras écartés, histoire d’interrompre la course du voleur qui vient de démarrer, et d’effectuer un demi-tour dans le virage pour repartir en sens inverse !