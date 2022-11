Trois agressions au couteau à Bruxelles ce lundi soir: quatre personnes poignardées en 30 minutes, à Anderlecht, Saint-Gilles et Molenbeek, deux victimes ont perdu la vie, chasse à l’homme en cours à la recherche d’un des suspects!

Mais que s’est-il passé ce lundi soir à Bruxelles ? Un homme a agressé deux passants au couteau, dont un cycliste, à quelques minutes d’intervalle, vers 18h00 sur le quai de Veeweyde à Anderlecht. Deux Smur et deux ambulances ont pris en charge les victimes, grièvement blessées. Il s’agit de deux hommes qui n’ont pas de lien entre eux et qui ont été poignardés par un seul et même individu, qui n’aurait toutefois pas crié « Allahu akbar ». Ils ont été transférés à l’hôpital. L’une des victimes était en danger de mort ce lundi en fin de soirée. L’auteur, de son côté, a pu prendre la fuite.

Chasse à l’homme en cours

Le campus du CERIA, à Anderlecht, situé non loin de là où les faits ont eu lieu, a été placé en lockdown quelques minutes plus tard, évacué et fouillé par la police. Des étudiants y ont signalé la présence d’un individu armé d’un couteau. L’auteur aurait ensuite été repéré dans la station de métro CERIA. Sur le coup de 21 heures, une importante chasse à l’homme était en cours.