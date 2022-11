L’UMons lance un projet visant à diminuer l’impact des plastiques dans la nature en les recyclant

La nouvelle chaire «AXA-UMons», inaugurée lundi sur le site de l’université montoise en présence du ministre-président wallon Elio Di Rupo, des autorités de l’UMons et d’AXA, vise à développer la recherche dans le domaine du recyclage des plastiques par valorisation du CO2. La chaire est dotée d’un montant d’un million d’euros du fonds AXA sur une durée de cinq ans. Elle est dirigée par le Pr. Olivier Coulembier, chercheur FRS-FNRS au sein de la faculté des Sciences.

Créer de nouveaux matériaux

Le projet de recherche «Plastic Waste Upcycling by C02 Valorization - PLUCO» vise à libérer le potentiel de deux déchets emblématiques, le dioxyde de carbone (CO2) et les polyoléfines, une des familles de plastiques les plus polluants pour l’environnement. L’objectif est de créer de nouveaux matériaux fonctionnels aux propriétés supérieures.