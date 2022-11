Volley (Ligue dames) | Frustration pour Tchalou face à Gand: «On a montré qu’on a le niveau»

Du côté de Tchalou, la défaite (0-3) de samedi contre Gand reste clairement en travers de la gorge d’Ugo Blairon. Après un premier set plus compliqué pour son équipe, le coach de Tchalou estime que l’arbitrage a joué un rôle crucial dans des moments importants : « Ce qui fait mal, c’est qu’on a deux balles de set dans la deuxième manche et on n’arrive pas à conclure. À 24-22, l’arbitre nous sanctionne d’une faute de rotation alors que c’est clairement impossible dans cette situation. On a le même cas dans la troisième manche au moment où on sent qu’on peut prendre le dessus sur Gand et on perd aussi cette manche sur un écart de deux points. »

L’Europe mercredi

Pour Ugo Blairon, c’est très difficile à encaisser : « Il y a d’une part la frustration par rapport à cet arbitrage dirigé dans les moments importants du match. Si on avait pu revenir à un set partout, on aurait vu un tout autre match. Par contre, je veux surtout retenir le contenu de la prestation de mon équipe dans ces deux manches où on a montré qu’on a le niveau pour tenir tête à des équipes de ce rang. On va maintenant se faire plaisir mercredi pour notre match retour de Coupe d’Europe et on verra pour la suite. »