La deuxième édition du Core Festival à Bruxelles aura lieu les 27 et 28 mai

Le Core Festival, événement musical initié par les organisateurs de Rock Werchter et Tomorrowland, sera de retour les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 dans le parc d’Osseghem à Bruxelles, aux pieds de l’Atomium. Les préventes commenceront le 16 décembre et la vente générale des tickets débutera le 19 décembre, ont annoncé les organisateurs lundi.

La première édition du festival s’était déroulée en mai dernier et a attiré quelque 40.000 visiteurs. L’événement veut allier musique, art et gastronomie au sein d’un écrin de verdure.