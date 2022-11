Incroyable à Verviers: la Ville a mis en location un appartement pendant des années pour… 15 euros par mois et réclame désormais à la locataire de 80 ans cinq années de charges impayées

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La ville de Verviers est en état de faillite virtuelle, on l’a déjà dit plusieurs fois. Un plan de gestion drastique est en cours pour revenir à une situation plus saine, sans parler des coûts de l’énergie qui vont exploser pour les pouvoirs publics en 2023, de l’indexation, etc.

Et c’est dans ce contexte financier des plus compliqués pour la Ville qu’on apprend qu’elle a loué un de ses appartements pendant des années, au moins 20 ans, pour la somme ridicule de 15 € par mois. Et sans réclamer un sou pour l’énergie !