Révélations des médias français sur le vestiaire des Diables rouges: il y aurait eu une bagarre entre Verthongen et De Bruyne !

La France a eu son Knysna en 2010. La Belgique aura-t-elle son Abu Samra en 2022 ? Cela en prend tout doucement la tournure à la vue des derniers événements survenus après la défaite contre le Maroc dimanche (2-0). Selon le journal L’Équipe, Romelu Lukaku aurait même dû intervenir pour éviter qu’une altercation ne se produise entre Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne. Une histoire non confirmée par d’autres sources. Mais que la tension règne au cœur du groupe, c’est tout sauf une surprise. Juste après ce revers, Vertonghen avait lâché à la VRT : « Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est trop vieux devant ». Signe que le joueur d’Anderlecht a très peu apprécié les commentaires de De Bruyne sur la lenteur des défenseurs.

Face aux questions des journalistes lundi midi, Roberto Martinez a reconnu qu’il y avait des tensions au sein de son noyau. « C’est normal », estime le sélectionneur. « Si vous n’avez pas de tension dans une famille, c’est parce que vous n’avez pas d’émotions. » Comme toujours, Martinez se veut rassurant même si la situation semble de plus en plus explosive.

Poussifs face au Canada et impuissants contre le Maroc, les Diables rouges sont au bord de l’élimination et devront battre la Croatie jeudi (16h) pour accéder aux huitièmes de finale. Au bord de l’implosion aussi à la lecture des derniers événements. Conscient qu’il y a un abcès à crever, le sélectionneur a convoqué ses joueurs à une réunion de crise ce lundi. Pour mettre les choses à plat et faire corps jusqu’à la fin du tournoi. Loin d’être une préparation idéale avant un match décisif face à des vice-champions du monde regonflés à bloc.