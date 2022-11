Chauffeur de bus et collaborateur du député Istasse, le Verviétois est fait Lauréat du travail

La ville de Verviers a mis à l’honneur un de ses concitoyens ce lundi soir, avant le conseil communal. Il s’agit de François-Régis Cabay, qui a été fait Lauréat du travail avec l’insigne d’honneur d’argent.

Cette décoration remise par le Service Public Fédéral de l’Emploi vise à « distinguer et récompenser tous ceux qui mettraient leur savoir, leur talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service de la cause du travail. »