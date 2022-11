Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après le vent de tempête suscité par le résultat négatif de dimanche et les manifestations de mauvaise humeur de certains cadres du noyau, Roberto Martinez s’est présenté en manager de crise au centre de presse d’Abu Samra. Dans l’esprit du Catalan, il est hors de question de se laisser submerger par les émotions à fleur de peau dans la foulée du 0-2 contre le Maroc et de céder au défaitisme, alors que tout reste possible, jeudi, face à la Croatie. Morceaux choisis forcément avec du Martinez dans le texte.

Situation inédite

« Nous souffrons parce que c’est la première fois depuis que nous sommes ensemble que nous perdons un match par deux buts de différence dans une Coupe du monde. Tout est amplifié, les émotions prennent le dessus, nous devons réagir à quelque chose d’inconnu, nous nous retrouvons dans une situation que nous n’apprécions pas. Cette souffrance explique certains comportements parce que nous sommes tous concernés par le résultat. Dans le vestiaire, je n’ai pas vu un seul joueur qui n’était pas atteint par cette situation. Il y a de la passion, des choses se disent que vous n’auriez pas lachées à tête reposée. Perdre un match suscite du négativisme, un manque de confiance. À l’heure où je parle, on pense peut-être n’avoir que 10 % de chances de battre la Croatie. Mon job est d’arriver à 50 % le lendemain, 75 % le surlendemain et d’arriver au match avec 100 % de certitudes qu’on peut gagner. Mes joueurs sont si gentils (sic). Ils devraient dire que le coach n’a pas pris les bonnes décisions. Quand on perd un match, je prends toutes les responsabilités et il ne faudrait pas chercher plus loin. On ne doit pas prendre une défaite à la légère, j’observe leurs réactions avec une certaine compréhension. Nous devons être plus rationnels et plus réalistes : dimanche, nous avions une balle de match qui pouvait nous qualifier pour la suite et nous l’avons gaspillée. Nous allons en disputer une autre. Je suis avec ce groupe depuis 6 ans, je connais chaque joueur par cœur, je sais pourquoi ils sont là, je dois juste faire les bons choix pour permettre à l’équipe de gagner. »