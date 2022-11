Un incendie fait rage aux établissements Collignon de Grivegnée: une cinquantaine de pompiers sur place, le travail des hommes du feu est compliqué, plusieurs maisons évacuées

À l’heure d’écrire ces lignes, 4 autopompes, 7 citernes, 3 autoéchelles, et des renforts de la zone 4 et de la protection civile sont sur place. « Cela représente environ 50 pompiers », précise encore le Major Bellaire. »

La police de Liège précise que « pour permettre le travail des pompiers, des engins de génie civil ont été requis pour faciliter l'accès au site en feu. Préventivement, plusieurs maisons situées rue de la Tuilerie et jouxtant le site ont été évacuées et leurs occupants conduits vers le Commissariat de Bois-de-Breux non loin le temps que l'incendie soit maîtrisé. Les rues de l'espoir, de la Tuilerie et de la Mutualité sont fermées à la circulation pour faciliter le travail des pompiers. Les dégâts sont seulement matériels, personne n'a été blessé. Les habitants des alentours sont priés de rester chez eux et de ne pas ouvrir leurs fenêtres le temps que le feu soit maîtrisé. »