Les chèques repas, éco-chèques et chèques consommation périmés peuvent être réactivés dés jeudi

Le gouvernement fédéral avait pris cette décision le mois dernier et l’arrêté royal a été publié lundi au Moniteur belge.

La mesure concerne non seulement les titres-repas, mais aussi les éco-chèques et les titres de consommation, qui comprennent également la prime corona. Dans les trois mois suivant l’expiration des chèques, le salarié peut demander à l’émetteur de les réactiver pour une nouvelle période de trois mois. Concrètement, donc, pour un chèque qui a expiré le 1er octobre, il est possible de demander une réactivation jusqu’à la fin décembre. Pour un chèque qui a expiré le 1er août, par exemple, ce n’est plus possible.