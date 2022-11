1 « En voyant les staffs médicaux en bord de terrain, vous avez l’impression d’être dans un bloc opératoire »

« Vous me dites que 16 joueurs de la Coupe du monde ont 36 ans et plus. C’est vrai qu’à la fin du siècle précédent, on trouvait au hasard des sélections un gardien presque quadragénaire et deux ou trois vétérans qui tiraient sur la corde pour disputer une ultime phase finale. Que ce nombre soit aujourd’hui multiplié par trois voire par quatre ne m’étonne pas. On nous parle souvent de l’augmentation de l’espérance de vie. Pour quelle raison chez les sportifs, le crépuscule des vieux ne tendrait-il pas vers la quarantaine ? Le foot est certes un sport de contacts. Et des contacts qui s’intensifient de décennies en décennies, aucun ancien de la corporation comme moi n’oserait le nier. Mais d’un autre côté, ce même football a, depuis longtemps maintenant, quitté la médecine de campagne avec un toubib par staff et un soigneur qui vous passait un coup d’éponge venu d’un seau rempli d’eau et de glaçons quand vous preniez un tampon sur la malléole. Actuellement, quand vous regardez l’encadrement médical en bord de terrain, vous avez pratiquement l’impression de vous trouver dans un bloc opératoire.