Surpopulation et pénurie de personnel restent problématiques dans les prisons belges

Le « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (CPT), selon sa dénomination complète, s’est rendu dans les prisons d’Anvers, de Lantin, de Saint-Gilles (celle-ci devrait progressivement voir ses détenus déménager vers la nouvelle prison de Haren) et d’Ypres en novembre 2021. Pour une partie de ces prisons, il s’agissait de visites de suivi à la suite de précédentes recommandations formulées en 2017.

Si les relations entre détenus et gardiens semblaient généralement détendues, il n’en va pas de même pour les relations entre détenus. Surpopulation et manque de personnel sont en cause, mais le comité note aussi que « davantage doit être fait pour s’assurer que le personnel est formé et motivé pour être proactif et prévenir cette violence, notamment par l’identification précoce des détenus vulnérables et des détenus violents ».