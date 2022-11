Les États-Unis débloqueront une aide d’urgence sur l’infrastructure énergétique en Ukraine

Cette aide, qui sera détaillée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, arrivé lundi soir à Bucarest, « sera substantielle et ce n’est pas fini », a indiqué à des journalistes l’un des hauts responsables s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, en se refusant à donner de plus amples détails ou le montant précis. Il a toutefois rappelé que l’administration Biden avait budgété 1,1 milliard de dollars pour l’énergie en Ukraine et en Moldavie.

Elle s’inscrit dans la perspective d’une conférence internationale des bailleurs de fonds en « soutien à la résistance civile ukrainienne », qui se tiendra le 13 décembre en France, a-t-il souligné.