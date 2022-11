Une grisaille tenace s’installe sur la Belgique

L’après-midi, quelques courageuses éclaircies pourraient percer la lourde couverture nuageuse par endroits mais le temps restera globalement gris.

En soirée De plus larges éclaircies pourraient émerger, sur le sud-est essentiellement. Ce sera ensuite le retour de la domination des nuages bas, de la brume et du brouillard. Les minima nocturnes oscilleront entre 1 et 6ºC.

Temps gris et rares éclaircies resteront de mise mercredi. Il fera entre 3 et 5ºC en Ardenne, et entre 7 ou 8ºC ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord.

Mercredi Le temps sera gris avec parfois de la bruine et quelques rares éclaircies. En matinée, des brumes et brouillards tenaces seront présents de manière répandue. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord.