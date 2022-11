Coupe du monde 2022: voici les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale avant la troisième journée de la phase de poules

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde démarre ce mardi. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les Pays-Bas et l’Angleterre doivent assurer le minimum en prenant un petit point. Sur les seize places disponibles pour les huitièmes de finales, trois équipes ont déjà obtenu leur ticket pour le prochain tour.

Les équipes déjà qualifiées : France (Groupe D), Brésil (Groupe G), Portugal (Groupe H)

Les équipées éliminées : Qatar (Groupe A) et Canada (F)

Les différents classements

Lors de la troisième journée, les rencontres de groupe se joueront simultanément. Ce mardi, il y aura Pays-Bas – Qatar et Équateur – Sénégal à 16 heures et pays de Galles – Angleterre et Iran – États-Unis à 20 heures heure belge.