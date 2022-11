Faire de la Flandre la Silicon Valley de la production alimentaire durable?

Les entreprises agricoles, les centres de recherche et de connaissance et l’industrie alimentaire de Flandre doivent se mobiliser pour cet objectif, selon lui.

Tirant les leçons des dernières crises, Jo Brouns considère que les Flamands doivent pouvoir bénéficier d’une alimentation qualitative venue de l’extérieur, mais que le nord du pays ne peut en devenir « dépendant ». D’où le besoin d’une agriculture « forte, durable et performante », et « en équilibre avec l’environnement », dit-il par allusion au débat sur les nitrates et la qualité de l’eau.