L’aventure de Peter, fervent supporter des Diables, se transforme en véritable cauchemar au Qatar: «L’hôpital m’oblige à rester ici pendant cinq jours, après c’est «inshalla», comme on dit ici»

Peter Wynants (66 ans), dentiste de profession, séjourne à Dubaï pendant la Coupe du monde. Alors qu’il était en route pour aller voir le premier match des Diables rouges contre le Canada, il s’est brisé la hanche à l’aéroport de Dubaï. Après avoir passé le contrôle douanier et alors qu’il s’apprêtait à s’enregistrer, il a trébuché sur le pied d’un autre passager. « Je suis mal tombé sur mon côté gauche et j’ai immédiatement ressenti une forte douleur au genou et à la hanche », racontait-il à HLN. « Ils m’ont emmené en ambulance dans une salle d’examen à l’aéroport. Comme ils ne pouvaient pas y faire de radiographies, ils m’ont emmené à la clinique près de notre hôtel. Je me suis cassé la hanche, je ne peux pas me lever car je ne peux pas exercer de pression sur ma jambe gauche ».

« J’ai maintenant pris contact avec Europe Assistance et demain il sera décidé si je serai opéré à Dubaï ou rapatrié en Belgique. J’ai confiance en l’équipe médicale de cet hôpital. S’ils font l’opération ici, peut-être que je pourrais voir quelques matches en fauteuil roulant. » Mais pour le match face au Canada, c’était raté : comble de malchance, l’hôpital dans lequel il est hospitalisé… ne possède aucune chaîne de télévision qui retransmettra le match ! « C’est très ennuyeux, bien sûr (…) J’ai une « formule ticket » jusqu’à la finale, j’espère vraiment pouvoir vivre encore quelques matchs en direct ».

« C’est « inshalla », comme on dit ici »

Malheureusement, les espérances de Peter ont été balayées d’un revers de main. Le Belge de 66 ans a finalement été opéré ce lundi, écrit GVA. Si l’opération s’est bien passée, il peut oublier d’assister aux matchs des Diables rouges.

« L’hôpital m’oblige à rester ici pendant cinq jours. Après c’est « inshalla », comme on dit ici. C’est entre les mains d’Allah. Quand je pourrai partir, nous saurons quand il y aura des vols de retour. C’est peut-être déjà dimanche, ou quelques jours plus tard ? (…) Si la reprise se passe bien, ça me va. Il y a des milliers de personnes qui vivent des choses bien pires », indique Peter.

Quant à Sonia, l’épouse du dentiste, elle a finalement assisté au match contre le Maroc après moult discussion avec son homme : « Peter aurait été en colère contre moi si je n’étais pas partie », explique-t-elle, même si elle n’a pas apprécié la rencontre compte tenu de son résultat…