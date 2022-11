Grève sur le rail: un peu plus de circulation sur le ring de la capitale, selon Bruxelles Mobilité

Les grèves dans les transports ont souvent des conséquences sur le réseau routier, qui devient plus encombré qu’à la normale ou, au contraire, est déserté, les navetteurs décidant de travailler depuis chez eux. Ce mardi matin, le ring de Bruxelles semble un peu plus encombré qu’à l’accoutumée, selon Bruxelles Mobilité, tandis que le centre flamand du trafic observait, lui, une heure de pointe matinale « dense ».

« Il y a beaucoup de problèmes de circulation sur le ring. En ville, c’est plus calme », signale Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. « En ville, ce n’est pas non plus le calme plat, comme l’on peut le vivre parfois lors de jours de grève, c’est plutôt un mardi matin classique », ajoute-t-elle.