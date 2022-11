Faire ses courses ne sera plus jamais pareil chez Carrefour entre 14h et 16h: la nouvelle mesure s’applique dès ce mardi!

Tous les jours de semaine, entre 14 et 16h00, les Carrefour Hyper et certains Market (ceux qui ne sont pas franchisés) baisseront les lumières et éteindront le son pour recréer une atmosphère la plus calme possible.

Deux heures de répit sonore du lundi au vendredi, c’est que propose désormais l’enseigne. La mesure vise en premier lieu à permettre aux 100.000 Belges souffrant d’hypersensibilité ou atteint de trouble du spectre autistique d’effectuer leurs courses en toute sérénité.