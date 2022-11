Un accord européen pour adapter la sécurité des produits à l’ère de l’e-commerce et mieux protéger les acheteurs en ligne

Les produits commercialisés dans l’UE sont certes déjà soumis à des exigences générales de sécurité, mais ces dernières ne sont plus adaptées aux évolutions et aux défis numériques et technologiques actuels, selon le Conseil.

Aux termes de ce pré-accord, qui devra être confirmé par le Parlement et par le Conseil dans les prochains mois, un produit ne pourra être vendu que si son fabricant, son importateur ou son distributeur est établi dans l’UE et peut répondre de sa sécurité. Les places de marché en ligne devront désigner un point de contact unique pour les autorités de surveillance nationales et les consommateurs, et coopérer pour détecter les produits dangereux. Les autorités nationales pourront leur ordonner de désactiver l’accès aux offres de produits dangereux dans un délai de deux jours ouvrables, selon le Parlement. De leur côté, les fournisseurs devront réaliser des efforts raisonnables pour détecter, de manière aléatoire, la présence éventuelle de produits dangereux.