Les bibliothèques bruxelloises étoffent leurs collections ukrainiennes

La collection de la bibliothèque de Lettertuin, créée en novembre 2021 grâce à l’initiative de quelques habitants ukrainiens enthousiastes, s’est donc encore enrichie. Les livres achetés ont été distribués aux bibliothèques de Jette, Woluwe-Saint-Lambert, Molenbeek et Uccle.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre d’Ukrainiens à Bruxelles est passé à plus de 10.000 personnes, dont 5.000 à 6.000 enfants en âge d’aller à l’école. La demande de renforcer l’offre ukrainienne dans plusieurs bibliothèques communales n’était donc pas inattendue.

La collection de livres est variée et comprend principalement de la fiction, de la poésie et de la littérature pour enfants. Pour sélectionner les livres, les bibliothèques ont pu faire appel à un groupe de réflexion composé d’Ukrainiens.L’achat proprement dit a été facilité par Haska Shyyan, auteur ukrainien et lauréat du prix européen de littérature en 2019.