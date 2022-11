Scène complètement folle en pleine interview à Paris: une dame ressent une gêne à son bras et enlève son manteau, elle ne s’imaginait pas à découvrir ce qu’il s’y cachait… (vidéo)

Ce lundi 28 novembre, une femme était interrogée par CNEWS à la sortie d’un métro parisien. Mais en pleine interview, elle a ressenti une gêne au niveau du bras. Ni plus ni moins, elle stoppe la discussion et enlève son manteau. « Qu’est-ce que j’ai qui me… », s’interroge-t-elle tout haut.

C’est à cet instant qu’un passant l’interpelle et lui indique : « Il y a une souris dans votre sac ! ». Consterné, le cameraman filme le sac en question, et surprise... Ce n’était pas une souris, mais bel et bien un rat qui se cachait dans le manche de la dame, au plus grand dam du journaliste français, qui n’en croyait pas ses yeux.