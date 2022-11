«Elle a voulu venir à mon secours»: Nolwenn Leroy a-t-elle volé la vedette à Enola lors de la finale de la «Star Academy»? L’élève s’explique!

Le château de Dammarie-les-Lys a fermé ses portes la semaine dernière. Après six semaines de compétition, c’est Anisha qui a remporté la « Star Academy » 2022, face à Enola, qui peut tout de même se féliciter d’avoir récolté 43 % des votes du public face à la grande gagnante.

Interrogée sur Radio Monaco, Enola est revenue sur ce duo : « Je pense qu’elle a plus voulu venir à mon secours. Je pense qu’il y a eu un quiproquo. Peut-être qu’elle a cru que j’avais oublié de chanter à ce moment-là. C’est peut-être ce que j’ai fait ressentir – que je ne pensais pas que c’était mon tour – parce que j’avais le micro en bas. »

Le journaliste lui demande alors si Nolwenn Leroy a chanté des paroles qui devaient initialement être chantées par Enola. Réponse de l’académicienne : « Tout à fait, il y a une partie du refrain qu’elle a chanté à ma place. Le découpage de base n’était pas comme ça et je pense qu’elle a plus voulu me venir en aide. »