Coupe du monde 2022: Cristiano Ronaldo assure encore qu’il a bien marqué contre l’Uruguay (vidéo)

Le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire (2-0) contre l’Uruguay, ce lundi soir. Bruno Fernandes a inscrit un doublé, mais Cristiano Ronaldo affirme toujours qu’il a inscrit le premier but.

Lors du premier but, Bruno Bernandes a adressé un centre et l’attaquant libre de tout contrat s’est élevé afin de toucher la balle. Le but a d’abord été attribué à Cristiano Ronaldo avant que la Fifa ne change le nom du buteur.

Pourtant en privé, Cristiano Ronaldo assure toujours qu’il a bien touché le ballon. Alexi Lalas, consultant pour Fox Soccer explique ainsi : « L’information, c’est que Cristiano Ronaldo n’a pas marqué malgré ses affirmations selon lesquelles il l’a touché, a déclaré l’ancien capitaine des USA. J’étais avec Piers Morgan et il a dit que Cristiano lui avait envoyé un texto depuis le vestiaire disant qu’il croyait que le ballon avait touché sa tête. Alors, euh, qui sait. »

De son côté, Bruno Fernandes déclarait en fin de match : « J’ai fêté comme si c’était le but de Cristiano, a confié le milieu de terrain à l’issue de la rencontre. Il m’a semblé qu’il avait touché le ballon, mon objectif était de lui faire un centre. Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de la victoire, que ce soit l’un ou l’autre qui ait marqué. Nous savons que Cristiano est un attaquant qui cherche des buts et c’est plus important pour les attaquants. »