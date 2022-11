Indochine enfin de retour en concert en Belgique: voici où et quand!

Pourtant, l’été passé, pour sa tournée des stades, à l’occasion de ses 40 ans, Indochine ne s’est pas arrêté dans notre royaume, arguant que le Stade Roi Baudouin « n’était pas adéquat et ne recevait pas dignement le public. » Le groupe avait malgré tout donné un concert surprise pour ses fans sur la Grand-Place de Bruxelles, en septembre 2021. Mais évidemment devant beaucoup moins de monde que dans un stade.

Entre Indochine et la Belgique, c’est plus qu’une longue histoire d’amour. C’est quasiment fusionnel. Lors de leurs derniers grands concerts dans notre pays, en 2018, la bande à Nicola Sirkis avait rempli pas moins de 4 fois le Palais 12 du Heysel !

Mais que les fans se rassurent ! Indochine vient d’annoncer une tournée des festivals pour l’été 2023 et fera une halte dans notre pays, plus précisément le 4 août au Festival de Ronquières. La vente des tickets débutera ce vendredi 2 décembre à 10h00 uniquement via le site du festival (ici). Comme à chaque fois, Indochine est attentif à ce que le prix des billets soit attractif, ce qui sera encore le cas pour cette nouvelle tournée avec un prix unique de 59 euros (élargi à 119 euros pour le pass pour les trois jours du festival). Mieux vaut vous y prendre tôt, les places risquent de partir comme des petits pains.