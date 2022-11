Le grand retour d’Indochine en Belgique… c’est pour cet été et pas à Bruxelles

Le récent dernier grand show d´Indo « Central Tour », organisé à l’occasion des 40 ans du groupe ne s’était pas arrêté en Belgique. Des cars avaient alors été affrétés afin que les inconditionnels d´Indochine se rendent à… Lille.

Interrogé sur le fait de ne pas avoir mis Bruxelles au planning – alors que le groupe avait rempli précédemment par quatre fois le Palais 12 – Nicola Sirkis avait expliqué cette décision sans ménager qui que ce soit : « On a longtemps travaillé et visité et, malheureusement, on a constaté que le stade Baudouin n’était pas adéquat et ne recevait pas dignement le public. Je vais me faire beaucoup d’ennemis mais je m’en fous. Beaucoup de cars seront organisés à partir de la Belgique pour le concert de Lille qui se tiendra le 3 juillet 2021. On soigne le prix des places mais on soigne aussi le public ».